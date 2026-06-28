Video: Ürdün, Arjantin’e karşı 3-0 yenilgiyle Dünya Kupası’na veda etti

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Pazar günü sabahın erken saatlerinde ABD’nin Dallas kentinde Dünya Kupası 10. Grup maçında Ürdün milli takımıyla oynanan karşılaşmada, ülkesinin milli takımını 3-1’lik galibiyete taşıdı.

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Avusturya'ya karşı alınan son galibiyette sahaya çıkan ilk on birde dokuz değişiklik yaptı.

Tango'nun gollerini Giovanni Lo Celso, Lautaro Martínez ve ikinci yarıda oyuna giren Lionel Messi attı. Arjantin Milli Takımı, bu galibiyetle 32'li turdaki bir sonraki rakibi Yeşil Burun Adaları'na bir uyarı mesajı gönderdi.

Giovanni Lo Celso, daha önce turnuvadan elendiği kesinleşen Ürdün milli takımının kalesinde, maçın 19. dakikasında dikkat çekici bir şekilde attığı doğrudan serbest vuruşla Arjantin milli takımının ilk golünü kaydetti. İlk golün üzerinden 12 dakika geçtikten sonra Lautaro Martínez, penaltı vuruşuyla skoru 2-0’a taşıdı.

Ürdünlü oyuncu Musa El-Taamari, ikinci yarının başlamasından 10 dakika sonra ülkesinin farkı azaltmayı başardı, ancak Lionel Messi, 80. dakikada serbest vuruştan attığı üçüncü golle maçı kesinleştirdi; bu gol, Messi’nin Dünya Kupası finallerinde yedi maç üst üste gol atarak Fransız Just Fontaine ve Brezilyalı Jarzinho’nun rekorunu kırmasını sağladı.



Maçın ilk çeyreğinde Lo Celso’nun dikkat çekici hareketleri ve aktif oyunu göze çarptı. İlk golün geldiği serbest vuruş, Real Betis’in oyun kurucusuna Ürdünlü oyuncu Muhannad Abu Taha tarafından yapılan faulün ardından Arjantin milli takımına verildi.

Lo Celso, 20 metre mesafeden serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına geçti ve sol ayağıyla vurduğu top, Ürdün'ün insan duvarını aşarak, soluna doğru hareket eden kaleci Yezid Abu Laila'nın ters köşesine girerek ağlara gitti.

Martínez, yakın mesafeden yaptığı vuruşun üst direğe çarpmasıyla Arjantin'in skoru ikiye katlamasına ramak kaldı. Leandro Paredes topu kafayla takip etmeye çalışırken Nizar Al-Rashdan'dan kafasına bir darbe aldı ve hakem István Kovács, video yardım sistemini inceledikten sonra penaltı kararı verdi.

Inter Milan’ın forveti penaltıyı başarıyla gole çevirdi; kaleci Yazid Abu Laila yanlış tarafa atlarken, topu sakin bir şekilde köşeye gönderdi.

İkinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra, Martinez’in uzak mesafeden çektiği bir şut daha direklerden geri döndü. Ardından Ürdün milli takımı golünü atarak farkı azalttı ve 2026 Finalleri’nde kaleci Emiliano Martinez’in kalesini ilk kez geçmeyi başaran takım oldu.

Ürdün’ün golü, İhsan Haddad’ın sağ kanattaki boşluğu değerlendirip kale önünden geçen mükemmel bir yerden ortayı yapmasının ardından, oyuna sonradan giren Musa El-Taamari’nin topu doğrudan ağlara göndermesiyle geldi.

Lionel Messi, maçın 60. dakikasında sahadaki taraftarların coşkulu tezahüratları ve alkışları eşliğinde oyuna girdi ve karşılaşmanın son dakikalarında golcü listesine adını yazdırmayı başardı.

Inter Miami’nin yıldızı, kaleden 25 metre uzaklıkta faul aldı, kendi başına ayağa kalkarak orta noktadan doğrudan serbest vuruşu kullandı ve insan duvarının yanından geçen yerden vuruşunu, kaleci Yazid Abu Laila’nın yanlış değerlendirmesiyle ağlara gönderdi.