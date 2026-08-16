Arsenal, bugün oynanan karşılaşmada Manchester City'yi hem oyun hem de sonuç olarak geride bırakıp 3-0 mağlup ederek İngiltere Community Shield'ın sahibi oldu. Galler'in Cardiff kentindeki Millennium Stadyumu'nda oynanan maçın ardından Arsenal, tarihinde bu kupayı 18. kez kazandı.

Premier Lig şampiyonu Arsenal maça güçlü başladı ve ilk golünü kaydetmek için yalnızca 23 saniyeye ihtiyaç duydu. Ricardo Calafiori, takım arkadaşı Myles Lewis-Skelly'den gelen muhteşem pasın ardından topu ağlara gönderdi.









Maçın ilk saniyelerinde erken öne geçmelerine rağmen Arsenal'lı oyuncular 90 dakika boyunca geri çekilmedi; daha tehlikeli taraf olmayı sürdürdü ve Manchester City kalesine ataklar düzenlemeye devam etti.

Diğer tarafta ise Manchester City, Arsenal'ın maçın gidişatına neredeyse tam anlamıyla hâkim olduğu iki devre boyunca, birkaç nadir fırsat dışında hiç var olamadı.

Arsenal, ilk golünün ardından yüksek temposunu korudu ve 28. dakikada ikinci golünü kaydetti. Martin Ödegaard'ın ortasını yeni transfer Christos Tzolis kafayla indirdi, Kai Havertz de bir kafa vuruşuyla topu City'nin ağlarına gönderdi.









Manchester City'li oyuncular, bir nebze topa sahip olmalarına rağmen, Arsenal'ın 2-0 önde tamamladığı ilk yarıda kaleci David Raya'nın kalesini tehdit etmeyi başaramadı.

İkinci yarıda Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, Jack Grealish, Omar Marmoush ve Rayan Cherki'yi oyuna dahil ederek takımını canlandırmaya çalıştı ancak ne oyun ne de sonuç açısından herhangi bir değişiklik yaratamadı.

Arsenal ise maçın temposuna hâkim ve kontrolü elinde tutan taraf olmayı sürdürdü ve 48. dakikada Martin Ödegaard aracılığıyla üçüncü golünü buldu. Tzolis'ten gelen muhteşem pasın ardından Norveçli oyuncu, City'nin ceza sahasına girerek topu kaleci Gianluigi Donnarumma'nın ağlarına rahatlıkla yerleştirdi.









Üçüncü golün ardından Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, oyuncularını dinlendirmek ve başta Bukayo Saka, Viktor Gyökeres ve Eberechi Eze olmak üzere diğer oyunculara forma şansı vermek amacıyla peş peşe birçok değişiklik yaptı.

Manchester City'li oyuncularda Arsenal'ın üçüncü golünün ardından teslimiyet havası hâkim olurken, Londra ekibinin oyuncuları da İngiltere sezonunun başında Arsenal'ın daha farklı bir galibiyet almasını sağlayacak birçok fırsatı harcadı.

Geçtiğimiz sezonun sonunda tarihi teknik direktör Pep Guardiola'nın ayrılması ve yerine görevi Enzo Maresca'nın devralması göz önüne alındığında, bu farklı mağlubiyet Manchester City taraftarlarının zihninde belki de şüpheler tohumlayabilir.