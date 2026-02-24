Çeviri:

VİDEO: Tottenham 1-4 Arsenal - GERÇEK önemli anlar! Neymar, Gunners'ın yeni dalış koçu olarak ve Viktor Gyokeres, Guglielmo Vicario'yu utandırıyor

442oons, Arsenal'in talihsiz Tottenham'ı mağlup ettiği Kuzey Londra derbisinin öne çıkan anlarını sunuyor. Neymar, Thomas Frank ve Dele Alli'nin konuk oyuncu olarak yer aldığı maçta, Eberechi Eze ve Viktor Gyokeres'in Spurs'u parçalayıp Arsenal'in Premier Lig liderliğini pekiştirmesini izleyin.