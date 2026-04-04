Video... Tony, Ronaldo'ya her zamanki gibi sert bir yanıt veriyor

Al-Ahli Jeddah'ın forveti İngiliz Ivan Tony, bu sezonki dikkat çekici performansını sürdürüyor. Cumartesi akşamı Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında iki takımın karşılaştığı maçta Damak'ın kalesini havalandıran Tony, takımın en önemli yıldızlarından biri olarak güçlü varlığını bir kez daha kanıtladı.

Deneyimli İngiliz golcü, maçın başlamasından sadece 6 dakika sonra, Brezilyalı kanat oyuncusu Wenderson Galeno'nun muhteşem ortasını değerlendirerek boş kaleye topu gönderdi.

Tony bu golle, Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun parlak performansına cevap verdi. Ronaldo, dün Cuma günü Al-Najma'yı 5-2 mağlup eden maçta iki gol atmıştı.

Bu sezon, Roshen Profesyonel Ligi'nin gol kralı unvanı için kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Tony, gol sayısını 26'ya çıkararak sıralamanın zirvesine yerleşti ve Al-Qadisiyah'ın Meksikalı forveti Julian Kenonis ile arasındaki farkı iki gole çıkardı (24).

Bu, Tony'nin üst üste üçüncü kez gol attığı maç oldu. Tony, Roshen Ligi'ndeki son iki maçta önce El-Ittihad, ardından El-Qadisiya'ya karşı gol attı.

Ronaldo ise 23 golle üçüncü sırada yer alıyor. Portekizli yıldız, çeşitli nedenlerle birkaç maçta forma giyemedi ve bu durum Tony'nin zirvede farkı açmasına neden oldu.



