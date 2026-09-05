Ajax, Hollanda Premier Ligi'nde zorlu bir gece geçirdi. Amsterdam'da kendi sahasında Eindhoven'a 3-1 mağlup olan Ajax'ın karşısında Eindhoven puan tablosunun zirvesine yükselirken, kalede Ter Stegen sönük bir performans sergiledi ve ilk golde sorumluluğu üstlendi.

Maçın başlangıcı Ajax için şok edici oldu. Eindhoven, daha 4. dakikada skoru açtı. Ricardo Pepi ceza sahası içindeki ortaya yükseldi ve topu kafayla ağlara gönderirken, Ter Stegen'in topu yanlış değerlendirmesinden faydalandı.

Ajax, maça hızlı bir şekilde dönmeye çalıştı ve Arokodare beraberlik golü için bir fırsat yakaladı, ancak daha tehlikeli olan taraf Eindhoven'dı. İlk yarının bitmesine az kala Geertruida, ev sahibi takıma ikinci golü kaydederek yeni bir darbe indirdi.

Son dakikalarda Ajax, farkı azaltmak ve geri dönüş umutlarını canlandırmak için güçlü bir baskı kurdu, ancak Eindhoven boşlukları değerlendirerek Bayraktarević ile üçüncü golü kaydetti ve maç konuk ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu, Ajax'ın bu sezonki ilk mağlubiyeti oldu. Puanı sabit kalan Ajax, lider Eindhoven'ın 6 puan gerisine düştü; ancak ligde bir eksik maçı bulunuyor. AZ Alkmaar'ın da bir eksik maçı bulunuyor ve bu takımla Ajax arasındaki fark 8 puana kadar açılabilir.