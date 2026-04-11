Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Video teknolojisi, Real Madrid yüzünden sanık sandalyesinde

Real Madrid - Girona
Real Madrid, dün Cuma günü İspanya Ligi'nin 31. haftasında evinde Girona ile 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Maçta tartışmalı bir an yaşandı. 88. dakikada Kylian Mbappé'nin düşmesi üzerine Real Madrid oyuncuları penaltı talep etti.

Saha hakemi Alberola Rojas, Merengue oyuncularının taleplerini görmezden geldi ve oyuna devam etti.

"Mundo Deportivo" gazetesi, video hakem Trochio Suarez'in saha hakemini uyarması ve Real Madrid lehine penaltı kararı vermesi gerektiğini yazdı.

Gazetenin danıştığı kaynaklara göre, bu durum saha hakeminden çok VAR hakeminin sorumluluğundadır. 

Gazete, "Hakem Komitesi'nin (CTA) asgari müdahale politikasına rağmen, VAR hakemi, açık ve net bir hata olması durumunda saha hakimine penaltı olduğunu bildirip, görüntüyü incelemesi için ekrana gitmesini istemeliydi" diye yazdı.

Bu hakemlik krizi, Atlético Madrid ile Real Sociedad arasında oynanacak Kral Kupası finalinden sadece bir hafta önce yaşandı. Bu maçın hakemliği için en güçlü aday Albirola Rojas olarak gösteriliyor.

