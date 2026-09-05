Manchester City, bugün oynanan cumartesi maçında konuk ettiği Coventry City'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşma, Premier Lig'in üçüncü haftasında Etihad Stadyumu'nda oynandı.

İtalyan teknik direktör Enzo Maresca'nın takımı bu galibiyeti, 26. dakikada kafayla golü kaydeden takımın gol makinesi Norveçli Erling Haaland'a borçlu.

Gol, Antoine Semenyo'nun sağ kanattan yaptığı ölçülü ortanın ardından geldi. Norveçli oyuncu boş kalede yükselip topu güçlü bir vuruşla ağlara gönderdi.

Coventry, 8. dakikada Tayo Onyie ile skoru erkenden açmaya çok yaklaştı; ancak bireysel bir pozisyondan yaptığı vuruş, City kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın sol direğinin yanından auta gitti. Donnarumma, bundan hemen önce 6. dakikada topun arkasından kaleye süzülmesine ramak kaldığı ve kendisine bir gole mal olabilecek bir hatadan da kurtulmuştu.

İlk yarıda City'nin belirgin bir üstünlüğü göze çarptı; takım topla oynama oranında yüzde 83'e ulaştı ve birçok fırsat üretti. Bunların en dikkat çekenleri, 23. dakikada Rayan Cherki'nin direğe çarpan vuruşu ile Coventry kalecisi Carl Rushworth'ün 16. ve 44. dakikalarda Haaland'ın güçlü iki şutunu kurtarmasıydı.

İkinci yarıda City baskısını sürdürdü ancak ikinci golü ekleyemedi. Coventry ise giderek toparlandı ve birden fazla kez tehlike yarattı. Bunların en dikkat çekenleri, 67. dakikada Donnarumma'nın kurtardığı Luo Chaonya'nın vuruşu ile 78. dakikada İtalyan kalecinin yüzüyle önlediği Ellis Simms'in yakın mesafeden topuydu.

İki takım da ikinci yarıda birçok değişiklik yaptı. 65. dakikada Cherki'nin yerine Phil Foden oyuna girerken, Coventry skoru çevirmek amacıyla Chaonya, Simms ve Onyeka'yı sahaya sürdü; ancak City savunması sona kadar dayandı.

Bu galibiyetle City, üç maçta puanını 9'a yükselterek geçici olarak zirveye oturdu. Coventry ise sezon başında üst üste aldığı üç mağlubiyetin ardından puansız kaldı.