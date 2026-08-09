Portekiz'in Madeira takımadalarının başkenti Funchal, dün cumartesi günü, binlerce hayranın Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile nişanlısı Georgina Rodriguez'in düğününe tanık olacaklarını sanarak toplanmasının ardından bir kargaşaya sahne oldu. Ancak taraftarlar, düğün tarihiyle ilgili dolaşan bilgilerin yanlış olduğunu fark ettiler.

İngiliz "The Sun" gazetesi haftanın başında, Ronaldo ile Georgina'nın düğünlerini 8 Ağustos'ta kutlayacaklarını, nikah töreninin Funchal Katedrali'nde gerçekleştirileceğini, ardından dört restoranı bulunan 5 yıldızlı "Savoy Palace" oteline geçileceğini yazmıştı. Otelin iki katının bu özel gün için ayrıldığı da belirtilmişti.

Ayrıca Oku

Flick, Barcelona'nın iki oyuncusunu kadro dışı bırakma kararıyla şaşırttı

Real Madrid yıldızı ayrılığa yöneliyor: 8 İngiliz kulübüyle görüşüyor

Bu bilgilere dayanarak Ronaldo taraftarları, Portekiz futbol efsanesini ve gelinini görme umuduyla, bir beklenti atmosferi içinde katedralin ve otelin çevresine uzun saatler boyunca akın etti.

Fransız "RMC" kanalına göre, kalabalıktan bazıları klasik bir araba mekana her yaklaştığında "İşte o! İşte o!" diye tezahürat yaparken, bir kısmı ise otele gelen bir grup kişinin belki de Ronaldo'nun arkadaşları olabileceğini düşündü.

Ancak sürpriz şu oldu: Katedralin önünde beliren iki kişi Ronaldo ve Georgina değil, hâlen Fransa'da yaşayan ve bölgeden bir çift olan Fabio Santos Ramos ile Fatima Nicole Cunha Teixeira'ydı.

Katedralin resmi "Facebook" hesabı, nikah töreninin ardından şu açıklamayı yaptı: "Bu kadar çok gazeteci ve turistle birlikte sokakta yaşanan büyük karmaşanın ardından, sonunda kiliseyi kapatmayı ve töreni gerçekleştirmeyi başardık."

Yeni evli çiftin bu ilginç durumdan keyif aldığı görüldü. Konuklardan biri "Diario de Noticias da Madeira" gazetesine "Kendimizi ünlü gibi hissediyoruz" dedi ve şunları ekledi: "Bu insanların, Ronaldo'nun bugün güvenlik olmadan evleneceğini düşünmelerini inanılmaz buluyorum."