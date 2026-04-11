Video... Suudi kulüpleri Bruno transferinde pes etmiyor

Manchester United'ın kaptanı Portekizli Bruno Fernandes ile sözleşme imzalamak, önümüzdeki yaz transfer döneminde Roshen Ligi kulüplerinin en önemli hedeflerinden biri olacak.

Fabrizio Romano, YouTube kanalında şunları söyledi: "Bruno'nun son röportajında verdiği mesajın çok iyi olduğunu düşünüyorum. O, 'Manchester United'a aidiyet hissediyorum, kendimi gerçek bir Manchester United taraftarı gibi hissediyorum' dedi. Yani kulübü seviyor ve orada kendini çok rahat hissediyor."

"Size söyleyebileceğim şey, son haftalarda Manchester United ile tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalinin Bruno Fernandes üzerinde gerçekten ve büyük bir etki yarattığıdır."





Ve şöyle devam etti: "Suudi kulüpleri şu anda hala Bruno ile sözleşme imzalamak istiyor... Üç yıl önce transferi sonuçlandırmak için bir girişimde bulunulduktan sonra durum değişmedi... Sonra iki yıl önce tekrar denendi, hatta Al-Hilal bile bir yıl önce onunla sözleşme imzalamaya çalıştı... Bu yüzden Portekizli yıldızla hâlâ ilgileniyorlar. Ancak oyuncu, Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'nde oynama fikrine gerçekten ilgi duyuyor."

Ve ekledi: "Buna göre, Manchester United, Bruno'nun gelecek sezon da kalacağı konusunda iyimser. Görüşmelerin nasıl devam edeceğini ve ne olacağını bekleyip görelim, ancak Manchester United iyimser."

"Sezon sonunda Bruno ile Manchester United arasında bir görüşme olacak ve durumu takip edeceğiz. Ancak United'ın Bruno'yu kadroda tutmayı umduğu ve onu projelerinde devam ettirmek için çaba göstereceği kesin."



