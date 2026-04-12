Video: Sundowns, Tunus'un kalbinde Taraji'yi mağlup ederek değerli bir galibiyetle döndü

Sundowns, Pazar günü yarı finalin ilk ayağında ev sahibi Taraji'yi 1-0 mağlup ederek Afrika Şampiyonlar Ligi finaline bir adım daha yaklaştı.

Maçın tek golü 51. dakikada Brian Munez tarafından atıldı.

İki takım bir hafta sonra Güney Afrika'da tekrar karşı karşıya gelecek. Sundowns, ikinci kez üst üste finale çıkmak için bir beraberliğin yeterli olması nedeniyle finale bir adım daha yaklaştı.

Bu, Sundowns'un önceki 5 maçın ardından Tunus'ta ilk kez Taraji'yi mağlup ettiği maç oldu. Takım, bu maçların 3'ünde golsüz berabere kalmış, 2'sinde ise mağlup olmuştu.

Güney Afrika ekibi, Ağustos 2000'de 3-2 mağlup olduğu maçtan bu yana ilk kez Tunus'ta Taraji'ye gol attı.

Sun Downs, geçen sezon finalde Mısır'ın Pyramids takımına yenilmişti. Taraji ise bir önceki sezon finalde Al Ahly'ye yenilmişti.

Fas'ın Kraliyet Ordusu da Nahda Berkan'ı 2-0 yenerek finale yükselmeye çok yaklaştı.