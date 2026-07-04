Video: Sezonun yarısı geride kaldı… Karim Benzema, Al-Dir’iye’ye transfer olacak mı?

Televizyon haberleri, Al-Hilal’ın Fransız forveti Karim Benzema’nın önümüzdeki yaz transfer döneminde Al-Dir’iye kulübüne transfer olacağı gerçeğini ortaya çıkardı.

Al-Dir'iya kulübü, geçtiğimiz Mayıs ayında Yello Birinci Lig'den yükselme play-off finalinde Al-Ula'yı mağlup ederek, tarihinde ilk kez Suudi Roshen Ligi'ne yükseldi.

Roshon Ligi’ne yükseldiğinden bu yana, Al-Dir’iye Kulübü’nün adı birçok seçkin oyuncuyla transfer haberlerine konu oldu; bunlardan sonuncusu, yaz transfer döneminde Al-Hilal’dan ayrılacağı yönündeki haberler üzerine Fransız forvet Karim Benzema oldu.

Ancak Suudi gazeteci Khaled Al-Shneef, “Al-Saudiya” kanalındaki “Dourina Geer” programında bu haberleri yalanlayarak, bunların doğruluk oranının %0 olduğunu söyledi.

Fransız forvet, 2023 yazında Real Madrid'den Suudi Arabistan Ligi'ne adım attığında forma giydiği Al-Ittihad ile olan sözleşmesini feshettikten sonra, geçtiğimiz kış transfer döneminde bedelsiz olarak Al-Hilal'e transfer olmuştu.

Ancak Benzema, özellikle arka arkaya yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta forma giyemediği için Al-Hilal'da kendini kanıtlayamadı.

38 yaşındaki oyuncu, geçen kış transfer döneminde Al-Hilal'a katıldığından bu yana "Lider" ile sadece 13 maçta forma giydi; bu maçlarda 9 gol attı ve 5 asist yaptı.