Video: Salah, Trabzon serüvenine olağanüstü bir görüntüyle başladı

Mohamed Salah, resmi imzasını atmadan önce bile Trabzonspor taraftarlarının heyecanını ateşledi. Mısırlı yıldız, bugün çarşamba günü Türkiye'ye gelir gelmez benzeri görülmemiş bir taraftar karşılamasıyla ağırlandı; söz konusu transferin kulübün ve Türkiye Ligi'nin tarihine geçmesi bekleniyor.

Mısır Milli Takımı'nın kaptanı önce İstanbul'a geldi; ardından resmi transfer işlemlerini tamamlamak üzere Trabzon'a hareket etti. Atatürk Havalimanı'nda binlerce taraftar onu karşılamak için toplanarak transfere duyulan beklentinin boyutunu gözler önüne serdi. Salah, adını haykırıp tezahürat yapan taraftarlarla yakından ilgilendi ve gelişinin ardından onlara ilk mesajlarını verdi. Türk Fotomaç gazetesinin X platformundaki hesabından paylaştığı videoya göre, yıldız oyuncunun kulüp forması altındaki ilk görüntülerine coşkulu bir atmosfer eşlik etti.

Başta sözleşmenin mali değeri ve resmi imza töreninin tarihi olmak üzere transferin bazı ayrıntıları hâlâ merak konusu olup, bunların önümüzdeki saatlerde Trabzonspor tarafından açıklanması bekleniyor. Türk basınındaki haberlerde ise Mısırlı yıldızın iki yıllık bir sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Salah'ın transferi, Mısırlı yıldızın sahip olduğu küresel konum ve kulübün Türkiye içindeki ve Avrupa arenasındaki hedeflerine katacağı büyük ivme göz önüne alındığında, Türkiye Ligi tarihinin en büyük transferlerinden biri olarak görülüyor.

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