Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın bugün, perşembe günü yaptığı antrenmanlarda, takım kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo ile Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou ilk kez bir araya geldi. Bu buluşma, tecrübeli yıldızın "El Alemi"nin yeni sezon hazırlıklarına dönmesinin ardından gerçekleşti.

Ronaldo, dün, çarşamba akşamı geç saatlerde krallığa ulaşarak Roshn Ligi mücadelelerinin başlaması için takımın kampına katıldı. Ancak fiziksel hazırlığı tamamlanmadığı için yaklaşan Al Fateh maçında forma giymeyecek.

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Postecoglou'dan özel karşılama

Al Nassr kulübünün sosyal medya hesaplarındaki resmî sayfası, Postecoglou'nun akşam antrenmanları sırasında takım kaptanını karşıladığı anı belgeleyen bir video paylaştı. Avustralyalı teknik direktör, Ronaldo'yu takım arkadaşlarının önünde karşılamaya özen gösterdi.

Postecoglou, Portekizli yıldıza şöyle dedi: "Kaptanımıza hoş geldin diyoruz ve evliliği için kendisini tebrik ediyoruz." Bu sözler, Ronaldo'nun geçtiğimiz dönemde ek izin almasına neden olan olaya işaret ediyordu.

Ronaldo, takım atmosferine dönmenin mutluluğunu ifade etmek için kocaman bir gülümsemeyle yetindi ve ardından önümüzdeki döneme hazırlık için antrenmanlara katıldı.

Ronaldo'nun dönüşü, Al Nassr'ın uzun ve yoğun bir sezona hazırlandığı bir dönemde geldi. "El Alemi", gerek yerel gerekse kıtasal çeşitli kupalarda güçlü bir şekilde mücadele etmeyi hedefliyor. Taraftarlar ise Portekizli yıldızın takımı daha fazla şampiyonluğa taşıması yönünde büyük umutlar besliyor.