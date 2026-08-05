Türk ekibi Trabzonspor, bugün Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile bonservissiz transfer anlaşmasını resmen tamamladığını açıkladı ve böylece yaz transfer döneminin en heyecanlı dosyalarından birini kapatmış oldu.

Türk kulübü, resmi hesapları üzerinden Salah'ın Trabzonspor forması ile ilk kez göründüğü bir video paylaşarak şu ifadeyi kullandı: "Bordo-mavili formayla kameralar önünde ilk kez ve büyük Trabzonspor taraftarına ilk mesaj."

Mısır Milli Takımı'nın kaptanı, videoda kulüp taraftarına bir mesaj göndererek şunları söyledi: "Trabzonspor taraftarına: Hazır mısınız? Yakında görüşmek üzere."

Türkçe olarak ise şunu ekledi: "Bize Her Yer Trabzon".

Bu ifade, Trabzonspor taraftarının ünlü bir sloganı olup, kelime anlamı: "Bizim için her yer Trabzon'dur", yani kulüp taraftarı nereye giderse gitsin kendini vatanında sayar; bu, kulübe olan aidiyet ve gururun bir ifadesidir.

Bu transfer, hızlı gelişmelerin ardından geldi. Trabzonspor önce Salah ile resmi görüşmelere başladığını açıklamış, ardından oyuncunun Türkiye'ye varış tarihini teyit etmişti; oyuncu sağlık kontrollerinden geçip transfer işlemlerini tamamladıktan sonra anlaşma resmen duyuruldu.

Salah'ın bu transferi, gelecekteki adresine ilişkin uzun bir spekülasyon dönemine son verdi. Zira son haftalarda adı, en başta Türk ekibi Beşiktaş, İspanyol ekibi Atletico Madrid, Suudi Ligi'nden İttihad ve Dir'iyye olmak üzere birçok kulüple, ayrıca Amerika Ligi'ndeki kulüplerin ilgisiyle anılmıştı.

Mısırlı yıldız sonunda kariyerine Avrupa kıtası içinde, Trabzonspor kapısından devam etmeyi seçti. Kulüp, yeni sezonda takımı hem yerel hem de kıtasal düzeyde yönlendirmesi için oyuncunun büyük tecrübesine güveniyor.

Salah'ın bu transferi, Mısır futbol tarihinin en büyük oyuncularından birinin kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Oyuncu, dokuz yıl süren tarihi Liverpool serüvenini tamamlamış; bu süreçte en başta Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa olmak üzere birçok kupanın yanı sıra uzun bir bireysel başarı ve rekor serisi elde etmişti.

Ayrıca oku:

İspanya, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında: Muhammed Salah doğru kararı mı verdi?