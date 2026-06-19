Video: Rekor bir gol… Sibar, roket gibi bir golle Dünya Kupası'nı coşturdu

Fas milli takımı, Dünya Kupası elemelerindeki bu kritik maçta, başlangıç düdüğünden sadece birkaç saniye sonra, maçın ikinci dakikasında İsmail El-Sebari’nin muhteşem golüyle erken öne geçti.

Gol, Real Madrid'in yıldızı İbrahim Díaz'ın yaptığı kusursuz bir derin pasın ardından geldi; bu pas, El Saybari'nin dar bir açıdan doğrudan şut çekmesini sağladı ve top, kaleci Angus Jan'ın kalesinin üst köşesine yerleşti.

El Saybari, üst üste iki maçta ikinci golünü attı (bunu başaran ilk Faslı oyuncu oldu) ve mükemmel gol formunu teyit ederek, “Atlas Kaplanları”na, grup liderliğini garantilemek için büyük bir adım atmalarını sağlayabilecek bu maçta mükemmel bir başlangıç yaptı.

Erken gelen gol, rakip takım için bir şok oldu; maçın ritmine giremeden, karşılaşmanın başlamasından birkaç dakika sonra kendilerini 1-0 geride buldular.

Bu gol, Dünya Kupası tarihindeki en hızlı Arap golü olmasının yanı sıra, bu turnuvanın da en hızlı golü olarak kayıtlara geçti.