Sergio Ramos, Instagram hesabından Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı ve Paris Saint-Germain'deki eski takım arkadaşı Lionel Messi'yi kucaklarken çekilen bir fotoğrafı paylaşmasının ardından geniş çaplı bir tartışma başlattı; fotoğraf ilk bakışta gerçek görünüyordu.

Ancak takipçiler daha sonra fotoğrafın, 2026 Dünya Kupası finalinin ardından kendisini Lionel Messi ile bir araya getiren anı ölümsüzleştirmek için yapay zekâ tarafından üretildiğini fark etti.

Bu nedenle birçok kişi Ramos ile Messi arasındaki bu kucaklaşmanın hiç yaşanmadığını düşündü. Ancak daha sonra yayımlanan video görüntüleri, olayın gerçek olduğunu ortaya koydu; ne var ki o anı belgeleyen bir fotoğraf çekilmemişti, bu yüzden eski La Roja yıldızı Instagram hesabında yapay zekâ ile düzenlenmiş bir fotoğraf kullandı.

Ramos'un hesabında kullanılan fotoğrafın düzenlenmiş olduğunu ortaya koyan şey ise, Messi'nin Arjantin Milli Takımı formasının tasarımında görülen birçok detay oldu.

Bunların en dikkat çekenleri, sağ kolda Dünya Kupası'nın resmî armasının bulunmaması ve tasarımın arkadan resmî formaya uymamasıydı; formada 2024-2025 sezonu forma tasarımına benzeyen iki dikey çizgi görülürken, mevcut forma tek geniş bir çizgiye dayanıyor.

Ayrıca fotoğrafta Messi'nin isminin ve numarasının yazımında, Dünya Kupası'nda kullanılan resmî yazı tipi yerine eski bir yazı tipi kullanıldı.

Bu detaylara rağmen fotoğraf geniş bir ilgi gördü; zira İspanya El Clasico maçlarındaki uzun yıllar süren çetin rekabetin ardından Paris Saint-Germain'de takım arkadaşına dönüşen, son iki on yılın en önemli iki yıldızını bir araya getiren simgesel bir anı belgeliyordu.

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