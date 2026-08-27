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Video: Postecoglou haklıydı! Ronaldo'nun çığlığı olay oldu Al Nassr'da

A. Postecoglou
C. Ronaldo
Al-Ettifaq - Al Nassr FC
Al-Ettifaq
Al Nassr FC
Premier Lig
Avustralya
Portekiz
Suudi Arabistan

Bitmeyen tutku

Al-Nassr'ın soyunma odası kulisleri, Al-Ittifaq karşılaşması sırasında Portekizli Cristiano Ronaldo'yu çevreleyen tartışmayı sonlandırdı. Kulübün soyunma odasından paylaştığı görüntüler, "El-Alemi" (Dünya Yıldızı) kaptanının farklı bir yüzünü ortaya koydu; oyuncu bu görüntülerde tarihi geri dönüşün ardından çılgın bir sevinç içinde takım arkadaşlarıyla kutlama yapıp mutluluktan bağırırken görüldü.

Ronaldo, maç sırasında geniş çapta soru işaretleri yaratmıştı. Al-Nassr'ın iki golle geride olduğu ve Brezilyalı kaleci Bento'nun kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişiyle oynadığı bir dönemde ilk yarıda belirgin biçimde öfkeli görünen oyuncu, ardından takımın skoru heyecanlı bir 3-2 galibiyete çevirmesiyle tabloyu değiştirdi.

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Soyunma odası kulisleri, Al-Nassr teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou'nun sözlerini doğrular nitelikteydi. Postecoglou, Ronaldo'nun devre arasındaki öfkesinin takım içinde bir anlaşmazlıktan kaynaklanmadığını, aksine "El-Alemi"nin geride olması ve maçın istediği gibi gitmemesinin doğal bir sonucu olduğunu açıklamıştı.

Postecoglou, Al-Taawoun karşılaşması öncesinde Ronaldo'nun "futbola tutkun ve Al-Nassr'a tutkun" olduğunu söyleyerek, oyuncunun takımı geride olduğu için öfkeli olduğunu, bunun ise galibiyeti en yüksek önceliği hâline getiren bir oyuncu için doğal bir durum olduğunu belirtmiş; ardından Portekizli yıldızın maçtan sonra galibiyeti en çok kutlayan oyunculardan birine dönüştüğünü vurgulamıştı.

Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Premier Lig
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR

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Şimdi ise Al-Nassr'ın paylaştığı fotoğraflar ve videolar bunun en net kanıtını sundu. Ronaldo, soyunma odasında takım arkadaşlarının arasında sevinçle bağırırken ve oyuncularla kutlamayı paylaşırken görüldü; bu sahne, takımın bu sezonki en zor maçlarından birinde yaşadığı duygu yoğunluğunu yansıtıyordu.

Sahne dikkat çekici bir tezat taşıyordu: İlk yarıda Al-Nassr geride kalırken öfkeli ve etkilenmiş görünen oyuncunun ta kendisi, bitiş düdüğünün ardından sanki birkaç saat önce o zorlu dakikaları hiç yaşamamış gibi grupla birlikte kutlama yapan bir kaptana dönüşmüştü.

Bu dönüşümün nedenini anlamak zor değildi; çünkü Al-Nassr sıradan bir galibiyet elde etmemişti, aksine sayısal eksikliğine rağmen iki gol geriden gelmiş ve ikinci yarıda üç gol kaydederek Al-Ittifaq karşısında maçı kazanmıştı. Bu geri dönüş, takımın karakterini ve son ana kadar mücadele etme yeteneğini ortaya koyuyordu.

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