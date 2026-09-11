Bayern Münih, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna mümkün olan en iyi şekilde başladı ve Norveç ekibi Bodo Glimt'i 5-0 mağlup etti. Fransız Michael Olise'nin dikkat çekici bir performans sergilediği bu maçta Bayern büyük bir galibiyet elde etti.

Olise, karşılaşmada iki gol kaydetti; bunlardan biri son derece muhteşem bir şekilde geldi. Ayrıca bir gole de asist yaparak teknik direktör Vincent Kompany'nin kadrosundaki önemini bir kez daha kanıtladı.

Maçın ardından Olise, DAZN ağına bir röportaj verdi. Muhteşem golü hakkında sorulduğunda ise Fransız oyuncu her zamanki sakinliğini korudu ve verdiği yanıt son derece kısa oldu.

Olise soğukkanlılıkla, "Bilmiyorum" dedi.

Muhabir tekrar "Bu nasıl oldu?" diye sorduğunda oyuncu, "Topa vurdum, ağlarda son buldu ya da bulmadı... Gol atan tek oyuncu ben değilim, öyle düşünmüyorum" diye yanıtladı.

Fransız oyuncunun bu yanıtı, kendisiyle röportaj yapan muhabirde bir hayal kırıklığına yol açtı. Zira Olise, dikkat çekici performansına, iki gol atıp bir gole de asist yaparak bu büyük galibiyete katkı sağlamasına rağmen kısa ve heyecansız yanıtlarla yetindi.

Bu performansıyla Olise, Bayern'in Avrupa gecesinin öne çıkan yıldızlarından biri oldu. Ancak kameralar karşısında uzun uzadıya konuşmak yerine, sahadaki rakamlarının kendisi adına konuşmasını tercih etti.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

