Arsenal, çarşamba günü oynanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk haftasında karşı karşıya geldikleri maçta ev sahibi Napoli'yi tek golle mağlup ederek, Diego Armando Maradona Stadı'ndan 3 değerli puanla döndü.

Tek golü 75. dakikada Martin Ödegaard kaydetti. Tsimikas, topu Napoli ceza sahasının kenarına yakın bir noktada Ödegaard'a aktardı; kaptan topu önünden geçmeye bıraktıktan sonra sol ayağıyla çektiği sert şut sol direğe çarparak ağlara gitti.









Arsenal puanını 3'e çıkararak, kendisinden önce yer alan takımlardan averajla ayrılarak sıralamada 12. sıraya yükseldi; Napoli ise puanı bulunmadan 30. sırada kaldı.

"The Sun" gazetesine göre Arsenal ilk yarıya damga vurdu; 13 şut çekerek kulübün Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçının ilk yarısındaki yeni rekorunu kırdı.

Arsenal, rakibinin savunmasını delmek için inisiyatifi eline aldı; Allegri'nin ekibi ise geriye çekilip kontra ataklara güvenmekle yetindi.

Saka, Arsenal'in ilk gerçek fırsatında biraz maharet gösterdi, ancak çektiği makas vuruşu rakip için gerçek bir tehlike oluşturmadı; ardından ortası Eze'ye ulaştı ve Eze topu kafayla Merino'ya çevirdi, ancak Merino yakın mesafeden kafa vuruşuyla beraberliği bozmak için altın bir fırsatı kaçırdı.

Napoli adına Politano ve De Bruyne için de fırsatlar doğdu, ancak ikisi de Raya'yı ciddi anlamda sınayamadı.

İlk yarının hemen sonunda Ödegaard topu Saka'ya aktardı; Saka güçlü bir şekilde ilerledi ancak topu üst direğin üzerinden auta göndererek isabet ettiremedi.

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İkinci yarıda maç aynı seyrini sürdürdü; ataklar kalelere daha yakın olsa da Arsenal'in bariz üstünlüğü vardı.

Ödegaard tek golü kaydetti; bu gol Arsenal oyuncularının özgüvenini artırdı ve bir gol daha atmaya çalıştılar, Napoli ise beraberliği yakalamak için boş yere çabaladı.

Uzatma dakikalarında Tsimikas'ın çektiği sert top doğrudan Havertz'e sekti; Havertz topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi ve maç Arsenal'in tek golle kazandığı değerli bir galibiyetle sona erdi.