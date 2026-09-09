Arsenal, bugün çarşamba günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında karşı karşıya geldikleri maçta ev sahibi Napoli'yi tek golle mağlup ederek Diego Armando Maradona Stadı'ndan 3 değerli puanla döndü.

Tek golü 75. dakikada Martin Ödegaard kaydetti. Tsolis, topu Napoli ceza sahasının yakınında Ödegaard'a aktardı; kaptan topu önünden geçmeye bıraktıktan sonra sol ayağıyla sert bir şut çekti ve top sol direğe çarparak ağlara gitti.









Arsenal puanını 3'e yükselterek averajla önünde bulunan takımların gerisinde 12. sıraya yerleşirken, Napoli puansız halde 30. sırada kaldı.

Arsenal ilk yarıya damgasını vurdu; "The Sun" gazetesine göre 13 şut çekerek Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçının ilk yarısında kulüp adına yeni bir rekora imza attı.

Arsenal rakibinin savunmasını delmek için inisiyatifi ele alırken, Allegri'nin takımı geriye çekilip kontra ataklara güvenmekle yetindi.

Saka, Arsenal'in ilk gerçek fırsatında biraz maharet gösterdi ancak röveşata vuruşu rakibe gerçek bir sorun yaşatmadı. Ardından ortası İzzy'ye ulaştı; o da topu kafayla Merino'ya çevirdi ve Merino yakın mesafeden kafa vuruşuyla beraberliği bozmak için altın değerinde bir fırsatı harcadı.

Napoli adına hem Politano hem De Bruyne için fırsatlar doğdu ancak ikisi de Raya'yı ciddi anlamda sınayamadı.

İlk yarının hemen sonunda Ödegaard topu Saka'ya aktardı; Saka güçlü bir şekilde atıldı ancak topu üst direğin üzerinden dışarı gönderdi ve isabet ettiremedi.

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İkinci yarıda maç aynı seyrini sürdürdü; ancak ataklar kalelere daha yakındı ve Arsenal'in bariz bir üstünlüğü vardı.

Ödegaard tek golü kaydederek Arsenal oyuncularının özgüvenini artırdı; oyuncular bir gol daha atmaya çalışırken, Napoli beraberliği yakalamak için boş yere uğraştı.

Uzatma dakikalarında Tsolis çektiği sert şut doğrudan Havertz'e döndü; Havertz topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi ve maç Arsenal'in tek golle aldığı değerli bir galibiyetle sona erdi.