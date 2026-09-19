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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Video: Neymar, Olise'ye unutulmaz bir hediyeyle sürpriz yaptı

M. Olise
Neymar
Bayern Münih - Union Berlin
Bayern Münih
Union Berlin
Bundesliga
Fransa
Brezilya
Almanya

Yedi golün atıldığı geceden sonra

Bayern Münih'in yıldızı Fransız Michael Olise, takımını Almanya Ligi'nin dördüncü haftasında Union Berlin karşısında 7-0'lık ezici bir galibiyete taşıdıktan sonra her açıdan sıra dışı bir gece yaşadı.

Olise sadece saha içindeki performansıyla parlamakla kalmadı; maçın ardından Brezilyalı yıldız Neymar'dan, eski Paris Saint-Germain ve Barcelona yıldızının imzasını taşıyan bir formadan ibaret özel bir sürprizle karşılaştı.

Olise, Union Berlin karşısında muhteşem bir performans sergiledi; üç gol (hat-trick) kaydetti ve İngiliz takım arkadaşı Harry Kane'e de bir gol pası vererek sezon başından bu yana Bayern Münih ile gösterdiği güçlü çıkışı sürdürdü.

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Fransız oyuncu, Bavyera ekibiyle tüm kulvarlarda oynadığı 7 maçta gol sayısını 8'e, asist sayısını da 3'e çıkararak son dönemde Bayern'in en öne çıkan isimlerinden biri olarak konumunu pekiştirdi.

Neymar'ın Olise'ye hediyesi, daha önce Neymar ile Fransız Désiré Doué arasında benzer bir forma değişimini organize eden gazeteci Isabella Pagliari aracılığıyla geldi; bu bilgi Fransız "Foot Mercato" sitesine dayanıyor.

Olise, Neymar'ın imzasını taşıyan formayla, kendisi için özel görünen bir anda şaşkına döndü; ardından kendi imzasını taşıyan özel bir formasını Brezilyalı yıldıza göndererek hediyeye karşılık vermeye karar verdi.

Olise, Santos formasını gördüğünde açık bir mutluluk sergiledi; bu görüntü, dünya futbolunun her zaman en öne çıkan yıldızlarından biri olan Neymar'a duyduğu hayranlığı yansıtıyordu.

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