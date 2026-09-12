24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Video: Neves'ten Et-Teavün taraftarlarına: Umarım namaza gitmezsiniz!

Al-Taawoun - Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Premier Lig
R. Neves
Suudi Arabistan
Portekiz

Portekizli yıldız, Al Sadd taraftarlarının davranışlarını eleştirdi

Hilal orta saha oyuncusu Portekizli Ruben Neves, iki takım arasındaki mücadelede yaşadığı kışkırtıcı bir olayın ardından Teavun taraftarlarına sert bir mesaj gönderdi. Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin yedinci hafta karşılaşması, liderin farklı bir skorla, 6-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Ayrıca okuyun: Video: El-Halic, tarihi başarı gecesinde Nasr'ı çarptı
Maçta Neves'i öfkelendiren bir davranış yaşandı. Teavun taraftarları, geçen yıl acı bir kazada hayatını kaybeden, Neves'in vatandaşı ve arkadaşı eski Liverpool oyuncusu Diogo Jota'nın adını tezahürat yaptı; bu, karşılaşma sırasında Hilal oyuncusunu kışkırtma girişimi olarak göründü.

Maçın bitiminin ardından basın mensuplarının önünden geçen Neves, olay hakkında yorum yapması istendiğinde doğrudan konuşmayı reddetti; ancak Teavun taraftarlarının yaptıklarına yönelik açık bir eleştiri taşıyan kısa bir cümle sarf etti.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Neves şöyle dedi: "Umarım Teavun taraftarları namaza gitmezler." Bu sözlerle, tribünlerden gelen davranışın insani değerlerle, ilkelerle ve semavi dinlerle çeliştiğine işaret etti.

AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Gharafa crest
Al-Gharafa
ALG
AFC Champions League Two
Al-Nahda crest
Al-Nahda
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Hilal oyuncusu, olayın ayrıntılarına girmedi veya belirli kişilere doğrudan suçlamalarda bulunmadı; Jota'nın adının maç sırasında kendisini etkilemeye yönelik bir girişimde kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı ortaya koyan o kısa mesajla yetindi.

Neves'in bu tavrı, Hilal'in Teavun karşısında 6-0'lık farklı bir galibiyetle tarihi bir zafer elde ettiği bir gecede yaşandı; ancak Portekizli oyuncunun bitiş düdüğünün ardından yaşananlara karşı tepkisini kısa bir mesajla dile getirmesiyle birlikte, taraftar olayı maçın atmosferine gölge düşürdü.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin