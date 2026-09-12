Hilal orta saha oyuncusu Portekizli Ruben Neves, iki takım arasındaki mücadelede yaşadığı kışkırtıcı bir olayın ardından Teavun taraftarlarına sert bir mesaj gönderdi. Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin yedinci hafta karşılaşması, liderin farklı bir skorla, 6-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

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Maçta Neves'i öfkelendiren bir davranış yaşandı. Teavun taraftarları, geçen yıl acı bir kazada hayatını kaybeden, Neves'in vatandaşı ve arkadaşı eski Liverpool oyuncusu Diogo Jota'nın adını tezahürat yaptı; bu, karşılaşma sırasında Hilal oyuncusunu kışkırtma girişimi olarak göründü.

Maçın bitiminin ardından basın mensuplarının önünden geçen Neves, olay hakkında yorum yapması istendiğinde doğrudan konuşmayı reddetti; ancak Teavun taraftarlarının yaptıklarına yönelik açık bir eleştiri taşıyan kısa bir cümle sarf etti.

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Neves şöyle dedi: "Umarım Teavun taraftarları namaza gitmezler." Bu sözlerle, tribünlerden gelen davranışın insani değerlerle, ilkelerle ve semavi dinlerle çeliştiğine işaret etti.

Hilal oyuncusu, olayın ayrıntılarına girmedi veya belirli kişilere doğrudan suçlamalarda bulunmadı; Jota'nın adının maç sırasında kendisini etkilemeye yönelik bir girişimde kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı ortaya koyan o kısa mesajla yetindi.

Neves'in bu tavrı, Hilal'in Teavun karşısında 6-0'lık farklı bir galibiyetle tarihi bir zafer elde ettiği bir gecede yaşandı; ancak Portekizli oyuncunun bitiş düdüğünün ardından yaşananlara karşı tepkisini kısa bir mesajla dile getirmesiyle birlikte, taraftar olayı maçın atmosferine gölge düşürdü.