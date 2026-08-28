Video: Nassr taraftarları Hamdullah'ı yerden yere vurdu

Cuma akşamı Roshn Ligi'nin dördüncü haftası kapsamında oynanan Al Nassr ile Al Taawoun karşılaşması, tribünlerin gergin bir atmosfere sahne olmasıyla dikkat çekti. Al Nassr taraftarları, Al Taawoun forması giyen ve Al Nassr'ın eski oyuncusu Faslı Abderrazak Hamdallah'a ısınma anlarından maçın akışına kadar sert mesajlar gönderdi.

Al Nassr taraftarları, Hamdallah'a yönelik saldırılarına daha maç başlamadan başladı. Faslı forvete "Ağlak" tezahüratları yapan taraftarlar, oyuncunun Al Nassr'daki serüveninin sonunda yaşanan anlaşmazlıklara gönderme yaptı. Oyuncu ise bu tezahüratları görmezden geldi ve tribünlere doğrudan herhangi bir tepki vermedi.

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Maçın başlamasıyla birlikte yuhalamalar dinmedi. Taraftarlar, özellikle her top kaybettiğinde eski forvetlerine duydukları öfkeyi göstermeye devam etti. Tribünler ona karşı ıslık ve tezahüratlarla inledi ve Hamdallah, karşılaşma boyunca sürekli bir taraftar baskısı altında kaldı.

Al Taawoun karşılaşması, Al Nassr formasıyla geçirdiği yıllar ve takımla elde ettiği büyük başarılar göz önüne alındığında Hamdallah için özel bir anlam taşıyor. İki taraf arasındaki ilişkinin tartışmalı bir şekilde sona ermesinin ardından, oyuncu Al Nassr'la karşılaştığında en çok ıslıklanan futbolculardan biri haline geldi.

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Bu atmosfer, Al Nassr'ın Roshn Ligi'ndeki güçlü başlangıcıyla aynı döneme denk geldi. Al Nassr, sezonun ilk 3 maçında galibiyet elde ederek Al Taawoun karşılaşmasından önce puanını eksiksiz tamamladı ve şampiyonluk yarışında güçlü bir şekilde mücadeleyi sürdürme isteğini ortaya koydu.

Al Nassr, yoluna Al Riyadh galibiyetiyle başlamış, ardından maçın büyük bölümünü 10 kişiyle oynamasına rağmen Al Ettifaq karşısında 3-2'lik heyecan verici bir geri dönüş gerçekleştirmişti. Ardından Al Taawoun karşılaşmasına yüksek bir moral ve galibiyet serisini sürdürme isteğiyle çıktı.

Bu güçlü başlangıç, Al Taawoun karşılaşmasına ayrı bir önem katıyor; özellikle de Al Nassr mükemmel siciline devam etmeye çalışırken, Hamdallah kendisini eski kulübü ve son yıllarda kendisini yuhalamalarla karşılamaya alışmış taraftarlarla karşı karşıya buldu.

Tribün tezahüratları ile Al Nassr'ın galibiyetlerini sürdürme isteği arasında tüm gözler, baskıları görmezden gelmeye ve sahada odaklanmaya çalışan Hamdallah'ın üzerindeydi. Bu yeni gece, Faslı forvetin Al Nassr taraftarlarıyla olan hikayesinin, ayrılığının üzerinden yıllar geçmesine rağmen sona ermediğini ortaya koydu.