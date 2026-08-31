Jose Mourinho, Real Madrid'in Malaga karşısında aldığı 4-0'lık büyük galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında, sezon başından bu yana ilk on birde yer bulamayan Fildişi Sahilili yıldız Yan Diomande'nin durumu hakkında konuşarak tartışma yarattı; sonrasında ise konuyu transferin maddi değeriyle ilgili alaycı bir tavra taşıdı.

Diomande'nin yedek kulübesinde oturmaya devam etmesiyle ilgili bir soruya yanıt veren Mourinho şunları söyledi: "İşleri adım adım yürütmesi gerekiyor. Üç maçta 20, 15 ya da 30 dakika oynadı. Çalışkan ve mütevazı biri, öğrenmek ve gelişmek istiyor, hem beni hem de takım arkadaşlarını dinliyor. Kesinlikle daha da iyi olacak."

Portekizli teknik direktör ardından oyuncuyla yapılan sözleşmenin bedeline değinerek şu soruyu sordu: "Yüz küsur mu? 120 mi, 130 mu, ne kadar ödediğimizi bilmiyorum." Bu soruyu, salondakilerin kahkahaları arasında yanında oturan medya sorumlusuna iki kez tekrarladı.

Mourinho'nun alaycı tavırları basın toplantısıyla da sınırlı kalmadı; salondan çıktıktan sonra gazetecilerle şakalaşmak için geri dönerek onlara yeniden şunu sordu: "Peki, sonuçta ne kadar ödedik? Miktar neydi?" Gazetecilerden biri gülerek şu yanıtı verdi: "Kesinlikle 130."

Şakayı bir kenara bırakan Mourinho, Diomande'nin yedek kulübesinde oturmasının Fildişi Sahilili savunmacıya olan güveninin azaldığı anlamına gelmediğini vurgulayarak, oyuncunun ilk üç maçta sonradan oyuna girdiğini ve 15 ile 30 dakika arasında değişen sürelerde forma giydiğini açıkladı.

Portekizli teknik direktör, oyuncunun zihniyetini övdü ve onun "çalışkan ve mütevazı" olduğunu, öğrenmek ve gelişmek istediğini, ayrıca teknik ekibin ve takım arkadaşlarının yönlendirmelerini dinlediğini belirtti. Bu durum, Mourinho'yu daha fazla süre almasıyla birlikte oyuncunun gelişebileceği konusunda umutlu kılıyor.