VİDEO: "Mikel Arteta'ya tavsiye vermek için burada değilim" - Görünürde sinirli olan Pep Guardiola, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğu sorusu üzerine muhabire sert bir cevap verdi

Şaşkın bir Pep Guardiola, Mikel Arteta'nın teknik direktör olarak ilk Premier Lig şampiyonluğunu kovalamasıyla ilgili bir gazetecinin sorusunu reddetti ve maç öncesi basın toplantısına Arsenal teknik direktörüne tavsiyede bulunmak için katılmadığını vurguladı. Manchester City, Cumartesi akşamı Leeds ile karşılaşacak ve ligin zirvesindeki farkı iki puana indirmeyi hedefliyor. Arsenal ise Pazar günü Chelsea'yi ağırlayana kadar maç yapmayacak.