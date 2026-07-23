Luis Suarez'in kaydettiği iki gol, Polonyalı forvet Robert Lewandowski'nin Chicago Fire formasıyla ilk maçına gölge düşürdü. Amerikan futbol liginde oynanan karşılaşma, Inter Miami'nin 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Lionel Messi, İspanya'ya karşı oynadığı Dünya Kupası finalindeki mağlubiyetinin ardından Arjantin'de dinlendiği için Inter Miami kadrosunda yer almadı.

Luis Suarez, Inter Miami formasıyla 100. maçını önce ilk yarıda bir penaltı golü kaydederek, ardından ikinci yarıda skoru 2-1'e taşıyarak kutladı.









Suarez'in performansı, Lewandowski'nin bu yaz Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından katıldığı Chicago Fire ile ilk maçıyla aynı zamana denk geldi.









Ağustos ayında 38 yaşına girecek olan Polonyalı oyuncu iyi bir maç ortaya koyamadı ve bir saatin ardından oyundan alındı.

Amerikan futbol liginin daha hızlı ve daha karmaşık temposuna uyum sağlayamamış göründü; uzun toplar ve sürekli koşu tercih etmek yerine sakinlik ve kısa paslar isteyerek takım arkadaşlarına birkaç kez öfkeli işaretler yaptı.

Eğer Robert Lewandowski'nin sahadaki yeri konusunda herhangi bir kuşkusu vardıysa, bundan emin olması için çeyrek saat yeterli oldu.

Inter Miami'nin defans oyuncusu, bu sezon ikinci kez ilk on birde başlayan kaleci Rocco Rios Novo'ya topu geriye çevirdi. Kaleci topu uzaklaştırmaya çalıştıysa da top doğrudan ağlarla buluşarak skoru açtı.

Chicago Fire ikinci yarıda beraberliği sağlayıp üçüncü golle tehdit oluşturmasına rağmen, genç oyuncu Preston Blumpick'in 85. dakikada kaydettiği golün ardından galibiyeti elde eden taraf Inter Miami oldu.

Bu galibiyetle Inter Miami, 34 puanla Doğu Konferansı'nda ikinci sırada kalarak, 26 puanla üçüncü sıradaki Chicago Fire'ın önünde yer aldı.

Lewandowski, kendi taraftarı önünde ilk maçını oynamak için 1 Ağustos'a kadar beklemek zorunda kalacak; ancak öncesinde önümüzdeki cumartesi günü New York City'ye karşı bir kez daha deplasmanda oynayacak.

Polonyalı forvet, bu yaz Amerikan futbol ligine katılan tek yıldız değildi. Fransız Antoine Griezmann Orlando City'ye katılırken, Inter Miami dün çarşamba günü Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro ile anlaştığını açıkladı.