Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası’nda Fransa ile Norveç arasında oynanan maçta, ikinci yarıda oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını takım arkadaşı Aurélien Tchouaméni yerine İngiliz hakem Michael Oliver’a teslim etmesiyle, futbol sahalarında pek görülmeyen bir sahneye imza atarak geniş çapta tartışma yarattı.

İspanyol “AS” gazetesi, Mbappé’nin bu hareketinin, sarı kart almamak için oyuncunun 10 saniye içinde sahadan çıkmasını zorunlu kılan yeni kurallara uygun olduğunu belirtti. Fransız forvet, gecikmesi durumunda cezaya maruz kalacaktı ve bu da milli takımını bir dakika boyunca 10 kişiyle oynamaya zorlayacaktı. bu nedenle kaptanlık pazubandını hızla hakeme teslim etti ve hakem de bunu Chouameni’ye iletti.

Olay, taraftarlar ve yorumcular arasında bir yorum dalgasına yol açtı. Bazıları, kuralın bu şekilde uygulanmasını “kuralların katı bir yorumu” olarak değerlendirdi ve geleneksel olarak kaptanın, üçüncü bir tarafın müdahalesi olmadan, “kesinlikle hakem değil”, kaptanlık kolasını doğrudan takım arkadaşına teslim etmesi gerektiğini vurguladı.

Tartışmalara rağmen Fransız milli takımı turnuvadaki parlak performansını sürdürdü ve Norveç’i 4-1’lik büyük bir skorla mağlup ederek 1. Grubu lider olarak tamamlayıp son 32’ye kalmayı garantiledi. Bu maçta Ousmane Dembélé üç gol atarak parladı, Mbappé ise iki golün hazırlayıcısı oldu. Norveç milli takımı ise ikinci sırada yer alarak Fransız rakibiyle birlikte bir sonraki tura yükseldi.