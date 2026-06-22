Video: Mbappé, "Fenomen"in tahtını ele geçirdi ve Messi'yi takip etmeye devam ediyor

Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası’nda tarihe adını yazmaya devam etti; iki takımın grup aşamasının ikinci turunda karşılaştığı maçta Irak kalesini havalandırmayı başardı.

Mbappé, 14. dakikada sol ayağıyla attığı güçlü şutun ağlara gitmesiyle Fransa için skoru açtı ve “Les Bleus”a maçın erken dakikalarında üstünlük sağladı.

Real Madrid'in yıldızı, ikinci yarıda 54. dakikada, Ousmane Dembélé'nin pasını değerlendirerek ülkesinin ikinci golünü attı. Dembélé, Irak kalecisinin kontrol edemediği bir hatalı pası iyi değerlendirmişti.

Fransa milli takımının yıldızı, bu Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 4'e yükselterek, 5 golle gol krallığı listesinin zirvesinde yer alan Arjantinli Lionel Messi'yi takip etmeye devam etti.

Mbappé'nin başarısı sadece bu turnuvanın gol krallığı yarışıyla sınırlı kalmadı; aynı zamanda Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncular listesinde ikinci sıraya yükseldi. Turnuvadaki 16. golünü atarak, üçüncü sırada yer alan Brezilyalı efsane Ronaldo Nazário'yu (15 gol) geride bıraktı.

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Fransız yıldız, 14 golü olan Alman efsane Gerd Müller’i de geride bırakarak, 16 golü bulunan bir diğer Alman Miroslav Klose ile eşit duruma geldi.

Öte yandan Mbappé, Avusturya karşısında attığı iki golün ardından, turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Lionel Messi’nin 18 gollük rekoruna iki gol uzaklıkta kaldı.



