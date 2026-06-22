Video: Mbappé, "Fenomen"in tahtını ele geçirdi ve Messi'yi kovalamaya devam ediyor

Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası’nda tarihe adını yazmaya devam etti; iki takımın grup aşamasının ikinci turunda karşılaştığı maçta Irak’ın kalesini havalandırmayı başardı.

Mbappé, 14. dakikada sol ayağıyla attığı güçlü şutun ağlara gitmesiyle Fransa için skoru açtı ve “Les Bleus”a maçın erken dakikalarında üstünlük sağladı.

Fransa milli takımının yıldızı, bu Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 3'e yükselterek, 4 golle gol krallığı listesinin zirvesinde yer alan Arjantinli Lionel Messi'yi yakalamaya devam etti.

Mbappé'nin başarısı sadece bu turnuvanın gol krallığı yarışıyla sınırlı kalmadı; Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncular listesindeki yükselişini de sürdürdü. Turnuvadaki 15. golünü atarak Brezilyalı efsane Ronaldo Nazário ile üçüncü sırayı paylaştı.

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Fransız yıldız, 14 golü olan Alman efsane Gerd Müller’i de geride bıraktı ve turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan 16 golü bulunan Miroslav Klose’nin rekoruna sadece bir gol uzaklıkta kaldı.

Öte yandan, Mbappé, Messi’nin Dünya Kupası finallerinde 18 golle elinde tuttuğu tarihi rekora sadece üç gol uzaklıkta kaldı ve Fransız yıldız, önümüzdeki yıllarda daha fazla rekor kırmanın en önemli adaylarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.







