Fransız yıldız Kylian Mbappé, İspanya La Liga'nın altıncı hafta müsabakaları kapsamında bu akşam ev sahibi Elche'yi karşılayan takımı Real Madrid adına yeni bir gol kaydetti. Kraliyet kulübünün forveti, bu sezon sergilediği gol katkısını böylece sürdürdü.

Mbappé'nin golü, Yann Diomande'den gelen harika bir pas sonrası 33. dakikada geldi. Fransız forvet, topa tek dokunuşla doğrudan filelere gönderdi ve Real Madrid'i 2-0 öne geçirdi. Ancak Los Blancos taraftarlarının sevinci, oyuncunun Elche kalecisi Matías Dituro ile çarpışmasının ardından sahaya yığılmasıyla yerini endişeye bıraktı.

Mbappé birkaç dakika boyunca sahada yerde kaldı; Real Madrid oyuncuları ve taraftarlar, bir sakatlık yaşamasından duydukları korkuyla tedirgin bir bekleyişe girdi. Fransız forvet, tedavi görmek için sahayı geçici olarak terk etti. Aynı sırada Endrick ve Carlos Espí ikilisi, Fransız forvetin maçı tamamlayamama ihtimaline karşı taç çizgisinde ısınma çalışmalarına başladı.

Ancak Mbappé, tedavinin ardından kısa süre içinde sahaya döndü, Real Madrid taraftarlarını rahatlattı ve mücadelesine normal şekilde devam etti. Sahaya dönmesinden birkaç dakika sonra Elche karşısında parlamayı sürdürme isteğini yeni bir golle kanıtladı; ancak hakem, ofsayt gerekçesiyle bu golü iptal etti.

Bu golle birlikte Mbappé, 7 golle bu sezon La Liga gol krallığının zirvesine yerleşti; Barcelonalı Raphinha ve Lamine Yamal ikilisinin bir gol önünde yer aldı.

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