Manchester City, perşembe akşamı Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'ın transferini resmen açıkladı.

Manchester City'nin resmî sitesi, İngiliz millî oyuncu Anderson'ın Etihad Stadyumu'nda 5 yıllık bir sözleşmeye imza attığını duyurdu.

23 yaşındaki oyuncu, kariyerine Newcastle'da başlamış, ardından 2024 yılında Nottingham Forest'a transfer olmuş ve kısa sürede City Ground'un vazgeçilmez isimlerinden biri hâline gelmişti.

City tarihinin en pahalı transferi olan Anderson, hem savunma hem de hücum görevlerini başarıyla yerine getirebilen çok yönlü bir orta saha oyuncusu. Orta sahadaki yüksek enerjisiyle, sert müdahaleleriyle ve yaratıcı pas yeteneğiyle öne çıkıyor; bu özellikleri onu Premier Lig'in en dikkat çekici genç yeteneklerinden biri hâline getirdi.

Resmî imzanın ardından yeni kulübünün sitesine konuşan Anderson, "Manchester City dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve sahip olduğu kadro her mevkide muhteşem ve güçlü." dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Benimle anlaşmak istediklerini öğrenir öğrenmez, bu transferi tamamlamaya tamamen kararlıydım."

Anderson, "Bir futbolcu olarak kendini her zaman en üst seviyede test etmek istersin ve Manchester City'ye katılmak bana bu fırsatı veriyor." ifadelerini kullandı.

Şunları da vurguladı: "Manchester City, kupalar kazanmak ve en üst seviyede rekabet etmek için kurulmuş bir kulüp; bu da her futbolcuyu heyecanlandıran bir şey."

BBC, transferin 116 milyon sterlin tutarında olduğunu ve Anderson'ı İngiliz futbol tarihinin en pahalı oyuncusu yapmaya aday olduğunu, ancak Morgan Rogers'ın Aston Villa'dan Chelsea'ye 117 milyon sterlin karşılığında transferinin bu rakamı geçtiğini aktardı.