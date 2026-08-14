Hilal'in Brezilyalı oyuncusu Malcom de Oliveira, Roshn Ligi'nin ilk haftasında iki takımı karşı karşıya getiren Feyzali maçında dikkatleri üzerine çekti.

Malcom, ilk yarının 26. dakikasında ceza sahası içindeki mükemmel hareketinin ardından sağ ayağıyla yaptığı harika vuruşla ikinci golü kaydetmeyi başardı.

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Malcom'un golü sıradan bir andan çok daha fazlası; devam eden yaz transfer döneminde adı Hilal'den ayrılıkla anılmaya başlanan oyuncunun gücüne ve büyük yeteneklerine verdiği bir yanıt niteliğinde.

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Aynı zamanda birçok kaynak, mevcut maçın Brezilyalı yıldızın Hilal forması altındaki son maçı olduğuna işaret ediyor; öyle ki taraftarlara bazı işaretler yönlendirmeye devam etti.

Malcom, 2023 yazında Rus takımı Zenit'ten gelerek Hilal'in kadrosuna katılmıştı; basında çıkan haberler oyuncunun Diriyah ile oynamaya yakın göründüğüne işaret ediyor.