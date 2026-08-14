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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Malcom, Al Hilal'ın veda gecesinde göz kamaştırdı!

Al Hilal - Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Premier Lig
Malcom
Suudi Arabistan
Brezilya

Brezilyalı yıldız olay yaratıyor

Hilal oyuncusu Brezilyalı Malcom de Oliveira, Roshn Ligi'nin ilk haftasında iki tarafı karşı karşıya getiren Faysali maçında dikkatleri fazlasıyla üzerine çekti.

Malcom, ilk yarının 26. dakikasında ceza sahası içindeki mükemmel bir hareketin ardından sağ ayağıyla yaptığı harika bir vuruşla ikinci golü kaydetmeyi başardı.

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Malcom'un golü sıradan bir andan çok daha fazlası; devam eden yaz transfer döneminde adı Hilal'den ayrılmakla anılan oyuncunun gücüne ve büyük yeteneklerine verdiği bir cevap niteliğinde.

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Aynı zamanda birçok kaynak, mevcut maçın Brezilyalı yıldızın Hilal forması altındaki son maçı olduğuna işaret ediyor; nitekim taraftarlara bazı işaretler göndermeye devam etti.

Malcom, 2023 yazında Rus ekibi Zenit'ten Hilal'e katılmıştı; öte yandan basın raporları oyuncunun Diriyah ile oynamaya yakın göründüğünü belirtiyor.

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