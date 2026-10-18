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Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Video: Madueke, uzun süredir beklenen golüyle City Ground kabusuna son verdi

N. Madueke
Nottingham Forest - Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
Premier Lig
İngiltere

Sonunda o kâbus sona erdi

Arsenal'in kanat oyuncusu Noni Madueke, City Ground'daki kısır döngüyü kırmayı başardı ve bugün pazar günü İngiltere Premier Lig'in yedinci haftası kapsamında takımını Nottingham Forest karşısında öne geçirdi.

Öne geçiren gol 80. dakikada geldi. Madueke, takım arkadaşı Declan Rice'ın pasını değerlendirerek Nottingham Forest'ın filelerini havalandırdı ve aynı stadyumda ağlara gidemeyen uzun bir girişim serisine son verdi.



İstatistik şirketi "Squawka" bu golü öne çıkararak, son üç sezonda City Ground'da oynanan maçlarda 57 şut çekildiğini ancak iki takımdan hiçbirinin gol kaydedemediğini, Madueke'nin ise sonunda bu kısır döngüyü kırmayı başardığını belirtti.


#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
7700197+1221
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
K
K
K
K
B
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
K
K
K
B
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
K
K
K
B
K
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
B
K
B
B
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
B
K
B
K
B
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
B
K
B
B
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
B
K
B
B
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
K
K
K
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
K
K
B
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
K
B
K
K
B
13
M. UnitedM. UnitedMUN
7142101007
B
B
B
K
B
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
K
B
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
K
K
K
B
B
16
Coventry CityCoventry CityCOV
6204511-66
K
K
K
K
K
17
FulhamFulhamFUL
7124710-35
K
K
B
B
K
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
K
B
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
B
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
B
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme


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