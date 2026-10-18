Video: Madueke, uzun süredir beklenen golüyle City Ground kabusuna son verdi

Arsenal'in kanat oyuncusu Noni Madueke, City Ground'daki kısır döngüyü kırmayı başardı ve bugün pazar günü İngiltere Premier Lig'in yedinci haftası kapsamında takımını Nottingham Forest karşısında öne geçirdi.

Öne geçiren gol 80. dakikada geldi. Madueke, takım arkadaşı Declan Rice'ın pasını değerlendirerek Nottingham Forest'ın filelerini havalandırdı ve aynı stadyumda ağlara gidemeyen uzun bir girişim serisine son verdi.









İstatistik şirketi "Squawka" bu golü öne çıkararak, son üç sezonda City Ground'da oynanan maçlarda 57 şut çekildiğini ancak iki takımdan hiçbirinin gol kaydedemediğini, Madueke'nin ise sonunda bu kısır döngüyü kırmayı başardığını belirtti.







