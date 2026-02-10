VİDEO: Liam Rosenior, Chelsea'nin başına geçtiği ilk ay hakkında değerlendirmede bulunuyor ve Cole Palmer'ın formuna kavuşmasına tepki gösteriyor.

Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, Blues'un başına geçtiği ilk ayı değerlendirirken, "memnuniyet verici işaretler" olduğunu vurguladı ve düzenlediği çok sayıda takım toplantısına oyuncuların gösterdiği tutumu övdü. Eski Strasbourg teknik direktörü, Cole Palmer'ın formundaki yükselişten de cesaret aldı ve ileride de benzer performanslar görmeyi umduğunu belirtti.

GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.