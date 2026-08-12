Gürcü Khvicha Kvaratskhelia, Paris Saint-Germain adına Aston Villa karşısında skoru açtı. İki takım bugün çarşamba akşamı Avusturya'nın Salzburg şehrindeki stadyumda UEFA Süper Kupa'da karşı karşıya geldi.

Kvaratskhelia'nın golü 20. dakikada geldi. Topu ceza sahasının sınırında alan oyuncu, içeriye doğru ilerledikten sonra sert bir şut çekti ve top Aston Villa'nın filelerine gitti.

Bu gol Saint-Germain açısından özel bir rakam taşıdı; zira Fransız ekibi tüm kulvarlarda üst üste 29. maçında da fileleri havalandırmayı sürdürdü.

"Squawka" ağına göre bu, Paris Saint-Germain'in Temmuz 2020'den bu yana en uzun gol serisi. O dönemde takım 36 maç üst üste gol atmıştı.

Saint-Germain'in gol atmakta başarısız olduğu son maç ise geçtiğimiz 12 Ocak'a dayanıyor. O maçta takım, komşusu Paris FC karşısında 1-0 mağlup olmuştu.

Böylece Saint-Germain, Avrupa ve yerel hakimiyetini sürdürmeyi hedeflediği bir sezonun başında, son yıllardaki en uzun gol serisini yakalamaya yalnızca yedi maç uzaklıkta kaldı.

Kvaratskhelia ise kıtasal maçlardaki parlak performansını sürdürdü. "Squawka"ya göre oyuncu, son 9 Avrupa maçında 11. golüne katkı sağladı.

Bu seri boyunca Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu 8 gol atarken 3 asist yaptı.