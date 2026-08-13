Garip bir olayda, Ekvador uyuşturucuyla mücadele polisi, üzerinde Manchester City forması giyen Norveçli yıldız forvet Erling Haaland'ın fotoğrafının bulunduğu paketlere sarılmış, 370 kilogram ağırlığında dev bir kokain sevkiyatını ele geçirdi.

Ekvador makamları, uyuşturucunun bir kamyonun altına monte edilmiş sahte bir çift tabanın içine ustaca gizlendiğini ve söz konusu kamyonun, rutin bir güvenlik operasyonu sırasında "Pan Amerikan" olarak bilinen kıtalararası otoyolda durdurulduğunu belirtti. Arama ekipleri, tamamı Haaland'ın fotoğrafını taşıyan bir etiketle sıkıca sarılmış 370 paket buldu.

Amerikan "New York Post" gazetesine göre, kamyon şoförü olay yerinde derhal gözaltına alındı ve Manchester City yıldızının fotoğrafının sevkiyatta neden bulunduğuna dair bir açıklama yapamadı.

İlk soruşturmalar, uyuşturucu kaçakçılığı çetelerinin paketlerinin üzerine genellikle futbol yıldızlarının ve dünyaca ünlü kişilerin fotoğraflarını ve isimlerini, üretici ağı ya da sevkiyatı teslim alacak tarafı belirten tanımlayıcı işaretler olarak koyduğunu gösteriyor; bu, kaçakçılık dünyasında malları ayırt etmek için bilinen bir yöntem.

Futbol yıldızlarının fotoğraflarının kaçakçılık operasyonlarında kullanılması ilk kez yaşanmıyor; daha önce Güney Amerika ve Avrupa'da yapılan operasyonlarda Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin fotoğraflarını taşıyan benzer sevkiyatlar da ele geçirilmişti.