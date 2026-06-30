Video: Kaleci, Hakimi'nin şutundan Hollanda'yı kurtardı

Fas Milli Takımı kaptanı Ashraf Hakimi, bugün Salı günü sabahın erken saatlerinde Meksika’nın Monterrey Stadyumu’nda oynanan 2026 Dünya Kupası 32’li tur maçında Hollanda karşısında Atlas Aslanları’nı öne geçirecek golü atma fırsatını direklerden geri aldı.

52. dakikada Hakimi, takım arkadaşı Ezzedine Ounahi'den muhteşem bir derin pas aldı, ceza sahasına girdi ve tribünlerdeki Faslı taraftarların büyük üzüntüsüne neden olacak şekilde, kale direğine çarpan bir füze gibi şut attı.

Bundan birkaç dakika sonra Hakimi bir başka uzun pas aldı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak Hollandalı savunma oyuncusu Miki van de Ven son anda kalesini kurtardı ve Paris Saint-Germain yıldızının şut atmasını engelledi.

Hakimi, Fas’ın en tehlikeli oyuncularından biri olarak görülüyor. İlk yarıda bir başka füze gibi bir şut daha çekti, ancak bu şutu da Hollandalı kaleci Bart Verbruggen kurtardı. Ayrıca bir köşe vuruşundan Nael El Ainaoui’nin kafasına bir orta gönderdi; El Ainaoui şutunu çekti, ancak kaleci bu topu da uzaklaştırdı.

Bu karşılaşmanın galibi, Dünya Kupası son 16 turunda Güney Afrika’yı 1-0 yenerek eleyen Kanada milli takımıyla karşılaşacak.







