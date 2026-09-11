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Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

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Video: Kadisiya kasırgası rakiplerini yıkmaya devam ediyor Roshn Ligi'nde

Al Qadsiah - Al-Ettifaq
Al Qadsiah
Al-Ettifaq
Premier Lig
J. Quinones
M. Retegui
Suudi Arabistan
Meksika
İtalya

Doğu takımı parlamaya devam ediyor

İrlandalı teknik direktörü Brendan Rodgers yönetimindeki Al-Qadsiah, bugün cuma akşamı Roshn Ligi'nin 7. haftasında Al-Ettifaq ağlarına harika bir ikili gol bırakarak etkileyici performanslarını ve ölümcül kontra ataklarını sürdürdü.

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Al-Qadsiah, yalnızca 3 dakika içinde iki gol kaydetti. İlk gol, geçen sezonun lig gol kralı Meksikalı Julián Quiñones'ten geldi. Muhammed Ebu'ş-Şamat'tan aldığı harika pası 13. dakikada ağlara gönderdi.

3 dakikadan kısa bir süre sonra, İtalyan Mateo Retegui, Bonsu Baah'ın yürüttüğü ölümcül bir kontra atağın ardından ikinci golü kaydetti. Baah, ceza sahası içinde takım arkadaşına pas verdi ve ikinci gol geldi.

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İşin ilginç yanı, Muhammed Ebu'ş-Şamat sağ bek olarak oynamasına rağmen şu ana kadar 7 maçta 6 gol katkısına ulaştı; 3 gol kaydetti ve aynı sayıda asist yaptı.

Quiñones ise 3 gol ve bir asistle dördüncü gol katkısına ulaştı. Retegui'nin puanı ise farklı kupalarda 8 maçta 6 gol katkısına yükseldi; 6 gol kaydetti ve hiç asist yapmadı.

Bu sezon, Al-Qadsiah'ın lig şampiyonluğu için kıyasıya bir mücadelesine sahne oluyor; zira Roshn Ligi puan tablosunda, Al-Hilal ve Al-Nassr ile eşit şekilde 15 puanla zirvede yer alıyor.

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