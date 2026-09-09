24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Çeviri:

Video: Jesus ilk golünü kaydetti, Barcelona 76 yıllık başarıyı tekrarladı

Barcelona - Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Şampiyonlar Ligi
L. Yamal
G. Jesus
İspanya
Hollanda
Brezilya

Brezilyalı oyuncu, sahaya girişinden iki dakika sonra fileleri havalandırdı

Brezilyalı Gabriel Jesus, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Spotify Camp Nou'da Feyenoord karşısında takımın beşinci golünü kaydederek Barcelona formasıyla ilk golünü attı.

Jesus'un golü, maçın 85. dakikasında geldi ve Barcelona'nın Hollanda ekibi karşısında 5-1'lik büyük galibiyetini noktaladı. Brezilyalı, Dani Olmo'nun yerine oyuna girmesinin yalnızca iki dakika sonrasında bu golü kaydetti.

Brezilyalı bu golünü, 77. dakikada baraja saplanan bir serbest vuruştan takımın dördüncü golünü kaydeden İspanyol yıldız Lamine Yamal'ın asistiyle attı.


Ayrıca oku

Mourinho: Real Madrid'e borçlu değilim, benden önce yarı finale çıkamıyordu

"L'Equipe"nin tercihleri: Şampiyonlar Ligi'nin tarihi kadrosuna Messi liderlik ediyor, Cristiano dışarıda

Jesus, birkaç gün önce La Liga'nın dördüncü haftasında Mestalla'da Valencia karşısında alınan 5-0'lık büyük galibiyette Barcelona ile ilk kez sahaya çıkmıştı.

Jesus, Katalan kulübünün Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez ile anlaşmasının imkânsız olduğu kesinleştikten sonra, yaz transfer döneminin son anında Barça'ya katılmıştı.

Feyenoord'u 5-1 yenen Barcelona, bu sezon istisnai hücum başlangıcını sürdürdü; ilk beş resmi maçının dördünde 5 gol kaydetti. Bu rakama ulaşamadığı tek maç ise La Liga'da Athletic Bilbao'ya karşı alınan 2-0'lık galibiyet oldu.

Blaugrana, sezonun ilk 5 resmi maçında 22 veya daha fazla gole ulaşarak, bu başarıyı Çekoslovak teknik direktör Ferdinand Daučík'in takımı çalıştırdığı 1950 yılından bu yana ilk kez elde etti.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.


Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin