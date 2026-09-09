Brezilyalı Gabriel Jesus, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Spotify Camp Nou'da Feyenoord karşısında takımın beşinci golünü kaydederek Barcelona formasıyla ilk golünü attı.

Jesus'un golü, maçın 85. dakikasında geldi ve Barcelona'nın Hollanda ekibi karşısında 5-1'lik büyük galibiyetini noktaladı. Brezilyalı, Dani Olmo'nun yerine oyuna girmesinin yalnızca iki dakika sonrasında bu golü kaydetti.

Brezilyalı bu golünü, 77. dakikada baraja saplanan bir serbest vuruştan takımın dördüncü golünü kaydeden İspanyol yıldız Lamine Yamal'ın asistiyle attı.





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Jesus, birkaç gün önce La Liga'nın dördüncü haftasında Mestalla'da Valencia karşısında alınan 5-0'lık büyük galibiyette Barcelona ile ilk kez sahaya çıkmıştı.

Jesus, Katalan kulübünün Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez ile anlaşmasının imkânsız olduğu kesinleştikten sonra, yaz transfer döneminin son anında Barça'ya katılmıştı.

Feyenoord'u 5-1 yenen Barcelona, bu sezon istisnai hücum başlangıcını sürdürdü; ilk beş resmi maçının dördünde 5 gol kaydetti. Bu rakama ulaşamadığı tek maç ise La Liga'da Athletic Bilbao'ya karşı alınan 2-0'lık galibiyet oldu.

Blaugrana, sezonun ilk 5 resmi maçında 22 veya daha fazla gole ulaşarak, bu başarıyı Çekoslovak teknik direktör Ferdinand Daučík'in takımı çalıştırdığı 1950 yılından bu yana ilk kez elde etti.

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