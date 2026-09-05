Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney, Roshn Ligi'nde Al Riyadh karşısında alınan farklı galibiyetin ardından takım taraftarlarını eleştirenler arasına katıldı.

Al Ahli, dün akşam Prens Abdullah el-Faysal Spor Kenti Stadı'nda oynanan ve Suudi Roshn Ligi'nin beşinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Al Riyadh'ı 5-0 mağlup etti.

Toney, maçın ardından Suudi "El-Şarku'l-Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "İlk yarının sonunda 3-0 önde durumdaydık ve taraftarların bizimle olması önemli."

Şöyle devam etti: "Taraftarların belirli bir oyuncuyu ıslıkladığını hissediyorum ve bunu anlayamıyorum. Oyuncu hiçbir hata yapmadı, o burada ve ailenin bir parçası. Hepimizin birlik içinde kalması ve birbirimize destek olmamız önemli."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bir oyuncuyu ıslıklayıp sonra ondan iyi bir performans sergilemesini bekleyemezsin, bunu anlayamıyorum. O farklı bir ülkede bulunuyor, hâlâ genç ve üzerinde büyük bir baskı var. Biz onun yanındayız, biz beraberiz ve ailenin yaptığı şey de budur."

Toney, Al Ahli'nin Shakhtar Donetsk'ten transfer ettiği Ukraynalı orta saha oyuncusu Artem Bondarenko'ya taraftarların yönelttiği ve maçın başından sonuna kadar hiç kesilmeyen ıslıklara işaret ediyor.

Al Ahli taraftarlarının, orta sahada daha iyi bir oyuncuya ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle Ukraynalı orta saha oyuncusunun transferini engellemek için daha önce bir kampanya başlattığı, kulübün ise sonunda onu transfer etmekte ısrar ettiği hatırlatılıyor.

Söz konusu transfer, taraftarların özellikle eski Portekizli sportif direktör Rui Pedro Braz'a yönelik öfkesine yol açmış, ardından önceki gün perşembe, kendisinin görevinden ayrılacağına dair karar açıklanmıştı.