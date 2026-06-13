Video: İtalya'ya geri dönüş mü? Al Sadd, Mancini'nin ayrıldığını resmen açıkladı

Katar'ın Al Sadd kulübü, Cumartesi akşamı İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'nin, teknik kadronun başında sadece 16 maç geçirdikten sonra takımdan ayrıldığını duyurdu. Bu adım, 2026 Dünya Kupası'na katılma başarısızlığının ardından eski ihtişamını geri kazanmak isteyen İtalya Milli Takımı'nın başına dönmesi için zemin hazırlıyor. 2021 Avrupa Şampiyonası'nda Azzurri'yi zafere taşıyan 61 yaşındaki teknik direktörün adı, birkaç haftadır görevden alınan Gennaro Gattuso'nun halefi olarak güçlü bir şekilde anılıyor.

Katar'ın Al Sadd kulübü, resmi hesaplarında yayınladığı bir açıklamada, Mancini'ye dokunaklı sözlerle veda etti: "Teşekkürler Mancini. Yeni maceranda başarılar dileriz, yakında görüşürüz." Bu sözler, İtalyan teknik direktörün ayrılışının karşılıklı anlaşma sonucu gerçekleştiğini ve yeni bir maceranın onu başka bir yerde beklediğini açıkça gösteriyor. Kulüp ise bu kısa süreyi "değerli ve harika anılarla dolu" olarak nitelendirdi.

Mancini, 2018'den 2023'e kadar İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmış ve Wembley'deki finalde İngiltere'yi yenerek 2021 Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Ancak Avrupa play-off'larında Kuzey Makedonya'ya karşı aldığı ağır yenilgiyle 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırdı ve bu yenilgi, Azzurri'den ayrılmasını hızlandırdı.

2026 Dünya Kupası'na katılma konusunda son başarısızlığının ardından İtalya, eski ihtişamını geri kazanmak için kapsamlı bir plan açıkladı. İlk karar Gattuso'nun görevden alınmasıydı. O zamandan beri Azzurri'nin başına yeni bir teknik direktör getirilmedi. Seçim, geniş deneyime ve büyük bir Avrupa başarısına sahip Mancini'ye doğru hızla ilerliyor gibi görünüyor.