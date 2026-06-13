İsviçreli forvet Breel Embolo, Cumartesi akşamı 2026 Dünya Kupası'nda iki takımın ilk maçında Katar'a attığı golle, milli takımının Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

İki takım, daha önce 1-1 berabere kalan Kanada (ev sahibi) ve Bosna-Hersek ile birlikte 2. grupta yer alıyor.

Penaltı kararı verilmeden önce İsviçre forvetlerinin ofsayt pozisyonunda olma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle Embolo'nun golünün geçerliliği tartışmalı olsa da, Kamerun kökenli oyuncunun attığı gol onu tarihe geçirdi.

Opta'ya göre "Breel Embolo, İsviçre milli takım tarihinde (Katar Dünya Kupası'nda gol attıktan sonra) birden fazla Dünya Kupası turnuvasında gol atan altıncı oyuncu oldu ve onu sadece 3 farklı turnuvada gol atan Xherdan Shaqiri geçebiliyor."

Ağ, Embolo'nun yanı sıra "André Abegglen, Blerim Dzemaili, Jacques Fatton ve Granit Xhaka'nın da iki farklı Dünya Kupası turnuvasında gol attığını" ekledi.

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Mister Sheph'in istatistiklerine göre "Bril Embolo, Dünya Kupası'ndaki ilk üç golünü Afrika, Avrupa ve Asya'dan takımlara karşı atan tarihteki üçüncü oyuncu oldu.

Kolombiyalı James Rodríguez, Fildişi Sahili, Yunanistan ve Japonya karşısında.

Rus Artem Dzyuba, Suudi Arabistan, Mısır ve İspanya karşısında.

Empulou ise 2022 ve 2026 Dünya Kupalarında Kamerun, Sırbistan ve bugün Katar karşısında üç gol attı.

Maç, Katar ve İsviçre'nin 1-1 berabere kalmasıyla sona erdi. Khouki Boualem, 95+5. dakikada Katar için bir gol attı.