Video: İsveçli yıldız, Tunus karşısında attığı golü neden kutlamadı?

Yasin Ayari, 2026 Dünya Kupası 5. Grubu'nun ilk turu kapsamında bu sabah erken saatlerde oynanan maçta, 7. dakikada Tunus kalesine İsveç milli takımı adına erken bir gol attı.

Gol, savunmada yaşanan bariz bir karışıklığın ardından, kaleci Mahib Şamakh'ın hatasıyla geldi. Top, Victor Gokiris'e ulaştı ve onun vuruşunu Tunus savunması kale çizgisinden uzaklaştırdı, ancak Ayari topu yakaladı ve ağlara sert bir şut gönderdi.

İngiliz Brighton kulübünün oyuncusu El Ayari, Tunus kalesine attığı golü kutlamayı reddetti ve özür dilercesine ellerini kaldırdı, ardından erken gelen golün sevincini yaşayan takım arkadaşlarının ortasında şükranla yere kapandı.

Bunun nedeni, El Ayari'nin Tunus kökenli olmasıdır. İsveç'te Tunuslu bir baba ve Faslı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen El Ayari, Tunus ve Fas'ı temsil etme hakkına sahip olmasına rağmen, sonunda İsveç milli takımını temsil etmeyi tercih etmiştir.

Yasin El Ayari, 90+6. dakikada İsveç için ikinci golü attı ve ülkesini Tunus karşısında ezici bir galibiyete (5-1) taşıdı, ancak ikinci golünü normal bir şekilde kutladı.

Tunus ve İsveç milli takımları, Pazar akşamı 2-2 berabere kalan Hollanda ve Japonya ile birlikte 5. grupta mücadele ediyor.







