Video: İspanya, Fransa’yı mağlup ederek Dünya Kupası finaline yükseldi

İspanya, önümüzdeki Pazar günü oynanacak 2026 Dünya Kupası finaline, bugün Salı günü yarı finalde Fransa’yı 2-0’lık skorla mağlup ederek değerli bir galibiyetle ilk biletini aldı.

İspanya, 22. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltı golüyle öne geçti ve 58. dakikada Pedro ikinci golü atarak skoru ikiye çıkardı.









İspanya, 2024 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde 2-1 ve 2025 Avrupa Uluslar Ligi yarı finalinde 5-4'lük galibiyetlerinin ardından, rakibi Fransa'nın üst üste üçüncü kez resmi bir turnuvanın finaline yükselmesini engelledi.









Maç, başından itibaren İspanya’nın açık üstünlüğüyle geçti. İspanya, Fransa’nın oyun kurucularını sıkı bir şekilde kontrol altına aldı; Fransa’nın yıldızları ilk yarıda ortadan kayboldu ve nadir anlar dışında hiçbir tehlike yaratamadılar.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren İspanya, ikinci golü attı ve bu gol Fransızları büyük ölçüde sarsarken, teknik direktör Didier Deschamps’ın yaptığı değişiklikler skoru değiştirmekte yetersiz kaldı.

İspanya, finalde yarın İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak maçın galibini bekliyor.