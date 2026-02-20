Çeviri:

VİDEO: 'Irkçılık her yerde' - Pep Guardiola, Vinicius Junior'a yönelik taciz olayının ardından ırkçılıkla mücadele için öğretmen ve doktorların maaşlarının artırılmasını istedi

Pep Guardiola, çocukları eğitmek ve toplumdaki ırkçılık sorununu çözmek için öğretmen ve doktorların "yüksek maaş almasını" istiyor. Manchester City teknik direktörüne, Salı günü Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'un maruz kaldığı iddia edilen ırkçı tacizle ilgili görüşü soruldu.