Video: Irak Başbakanı, Halland ve Senegal konusunda uyarıda bulundu

Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani, Manchester City'nin yıldızı Norveçli forvet Haaland'ın tehlikeli bir oyuncu olduğuna dikkat çekti.

Irak, Bolivya'yı 2-1 yenerek 2026 Dünya Kupası finallerine yükseldi.

Irak, Fransa, Norveç ve Senegali barındıran 2026 Dünya Kupası 9. Grubu'na katıldı.

Irak Başbakanı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Sudani'nin Aslanlar'ın Dünya Kupası'na katılmasını kutlamak için bir öğle yemeği düzenlediği belirtildi.

Sudan, Iraklı oyuncularla yaptığı görüşmenin ardından, "Dünya Kupası'na katılımımızla, hak ettiğimiz bir elemeyi başardığımızı kanıtlamak istiyoruz" dedi.

"Irak'ın grubu zorlu; Fransa, Haaland'ın da yer aldığı Norveç ve Senegallı var, ancak Aslanlar'ın galibiyet elde etme yeteneğine güveniyoruz" diye ekledi.

"Senegal, sadece Afrika'da değil, dünya çapında da güçlü bir takım" diye devam etti.

Irak milli takımı, 1986'daki tek katılımının ardından Dünya Kupası finallerine geri döndü.

