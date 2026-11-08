Inter Milan, bu Pazar günü İtalya Ligi'nin 11. haftasında karşılaştıkları maçta Como'yu 2-0 mağlup ederek galibiyet trenini durdurdu.

Inter'in iki golünü Francesco Pio Esposito (12. dk) ve Marcus Thuram (19. dk) kaydetti.

Inter puanını 28'e yükselterek İtalya Ligi'nde lider Lazio'nun bir puan gerisinde ikinci sırada yer aldı, Como ise 23 puanda kalarak beşinci sırada bulunuyor.

Tüm kulvarlardaki son 6 maçını kazanan Como'nun galibiyet serisi sona erdi ve bir puan önündeki dördüncü sıradaki Milan'ın ardında kalarak ilk dörtten çıktı.