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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

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Video: İnsani bir efsane, Ronaldo'dan Abha oyuncusuna karşı hayranlık uyandıran davranış

Al Nassr FC - Abha
Al Nassr FC
Abha
Premier Lig
C. Ronaldo
Suudi Arabistan
Portekiz

Portekizli yıldız, saha içinde ve dışında bir "yıldız"

Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, iki takımı Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin altıncı haftasında karşı karşıya getiren maçın ardından Abha'nın oyuncularından birine özel bir mesaj göndermeye özen göstererek dikkat çeken insani duruşlarını sürdürdü.

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Maçın Nassr'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona ermesine rağmen Ronaldo doğrudan soyunma odasına gitmedi; bunun yerine karşılaşma sırasında sakatlanan Abha'nın forveti Fransız Alimami Gory'nin durumunu öğrenmek için Abha'nın yedek kulübesine yöneldi.

Video görüntüleri, Ronaldo'nun Abha'nın yedek kulübesine gittiğini, ardından Gory'ye yaklaşıp onu sıkıca kucakladığını gösterdi. Bu, Portekizli yıldızın saha içindeki rekabet ve mücadele ortamından uzak insani yönünü yansıtan bir sahne oldu.

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Ronaldo, Fransız forvetin durumunu öğrenmekle yetinmedi; sportmenliği her türlü diğer düşüncenin üzerinde tutarak yedek kulübesindeki tüm Abha oyuncularını selamlamaya da özen gösterdi. Bu jest geniş çapta takdir topladı.

Premier Lig
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
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Al Nassr FC
ALN
Premier Lig
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Al Diriyah
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Abha
ABH

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30 yaşındaki Gory, maçın son dakikasında sakatlanarak sahayı terk etmişti; bu durum Ronaldo'yu, bitiş düdüğünün ardından onun durumunu öğrenmek ve iyi olduğundan emin olmak için yanına gitmeye yöneltti.

Bu sahne, yıldızlığının gol atmakla ve galibiyetler elde etmekle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda rakibe saygı göstermeye ve zor anlarında yanında olmaya kadar uzandığını bir kez daha kanıtlayan Ronaldo'nun siciline yeni bir insani duruş ekledi.

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