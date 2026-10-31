Ricardo Kaká, İtalya Serie A'nın onuncu haftasında bu gece Inter'e karşı oynanacak büyük derbi öncesinde Milan taraftarlarına bir mesaj gönderdi. Bu maç, Brezilyalı efsane için özel bir anlam taşıyor.

Kaká'nın Milan formasıyla Inter'e karşı attığı ilk gol Ekim 2003'teydi ve o maç Rossoneri'nin 3-2'lik galibiyetiyle sona ermişti. Kaká bu gece aynı senaryonun tekrarlanmasını umuyor.

"Derby della Madonnina"nın seçkin konumunun yanı sıra, bu akşam maç öncesinde yaşanacaklar nedeniyle de özel olacak. Kaká, kulübün onur listesine alınarak ödüllendirilecek ve ödülünü tamamen dolu San Siro tribünleri önünde teslim alacak.

Milan, bugün öğleden sonra resmi sosyal medya hesaplarından, Kaká'nın bu çekişmeli derbiye yönelik bir "aşk mesajı" sunduğu bir video yayınladı; ayrıca Kaká'nın sokakta taraftarları selamladığı bir video da paylaşıldı.

Gelecek maçlar MIL Serie A 15:45 INT

Kaká şunları yazdı: "Sevgili Milan taraftarları, derbi maçı hafızamda silinmez bir iz olarak kalacak ve o maçta ilk golümü atmak gerçekten eşsiz bir duyguydu. Bazı büyülü anlar unutulmaz, bazı aşklar ise asla bitmez." Kaká sözlerine şöyle devam etti: "Forza Milan!"

Inter, 25 puanla İtalya Serie A'da liderlik koltuğunda otururken, Milan 18 puanla beşinci sırada yer alıyor.

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